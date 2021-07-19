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У ДБР розповіли деталі затримання співробітників СБУ за напад на прикордонників на Сумщині

Співробітникам спецслужби загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією.

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки СБУ затримали двох співробітників Служби безпеки України, які здійснили напад та забрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Під час слідства встановлено, що у ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району. До них о 1:30 під’їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав’язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку.

Нападниками виявились співробітники СБУ. Спільно з представниками Служби працівниками ДБР затримано двох співробітників СБУ, третій – проходить як свідок.

Неподалік у кукурудзяному полі було виявлено два автомати прикордонників, а два магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби "Краснопілля" Сумського прикордонного загону.

У взаємодії з СБУ тривають слідчі та оперативні дії. Найближчим часом працівникам СБУ буде повідомлено про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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