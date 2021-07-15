На Тернопільщині заступник воєнкома попався на $1600 хабаря за непризов до армії

Військовослужбовець обіцяв допомогу в отриманні документів про визнання призовника непридатним до військової служби.

У Тернопільській області затримали заступника комісара районного військкомату, який вимагав у призовника 1 600 доларів США за ухилення від військової служби.

За повідомленням обласної поліції, військовослужбовець за гроші обіцяв допомогти отримати документи про визнання призовника непридатним до військової служби.

"Викрили заступника комісара одного із районних військкоматів оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області з колегами-правоохоронцями. Увечері 14 липня зловмисника затримали «на гарячому» після отримання ним 1 600 доларів США неправомірної вигоди", - сказано в повідомленні.

Хабар вилучили на місці.

Військовослужбовцю вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше на Чернігівщині військового комісара на вимаганні хабаря за непризов на службу у Збройні сили України. Він вимагав у матері призовника 1200 доларів США.