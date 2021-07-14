​Рада перейменувала 14 жовтня на День захисників та захисниць України

"Таким чином буде вшановано належним чином жінок та чоловіків – захисників незалежності і територіальної цілісності України".

Верховна Рада на засіданні 14 липня підтримала законопроєкт №2325 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України", який перейменовує День захисника України на День захисників та захисниць України.

Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що його ухвалення сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей.

"Також таким чином буде вшановано належним чином жінок та чоловіків – захисників незалежності і територіальної цілісності України", - зазначається в документі.

Нагадаємо, у травні минулого року Рада прийняла законопроєкт у першому читанні. Його зареєструвала народний депутат Марина Бардіна.

У 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко переніс День захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня і перейменував його в День захисника України.

Дату 14 жовтня обрали тому, що це була одна з найбільш важливих дат для запорізьких козаків - у цей день вони проводили свої ради, на яких обирали нового гетьмана або отамана. 14 жовтня також вважається днем створення УПА.