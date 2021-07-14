КСУ визнав конституційним закон про мову

Повний текст рішення буде оприлюднено на сайті суду в четвер.

Конституційний суд України визнав конституційним закон про забеспечення функціонування української мови як державної.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

"Щойно Конституційний Суд ухвалив рішення, яким визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної", - сказали в суді.

Повний текст рішення суду буде оприлюднено на сайті КСУ в четвер.

Нагадаємо, закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Дія закону не поширюється на особисте життя.

Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

У той самий час передбачається, що володіння українською стане обов'язковим для осіб, які мають намір отримати громадянство України. Для цього необхідно буде скласти іспит на рівень володіння державною мовою.

У червні 2019-го КСУ отримав подання 51 народного депутата, які вимагають визнати неконституційним закон про державну мову. Уповноваженими авторами є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і співголова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський. Більшість ініціаторів подання - депутати від фракції "Опозиційний блок".

Депутати стверджували, що закон "порушує конституційне право громадян на використання рідної мови" і дискримінує російськомовних громадян. Крім того, депутати посилалися на порушення під час розгляду законопроєкту, зокрема про факти неперсонального голосування депутатів.