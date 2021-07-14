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Порошенко: 16 липня закон про мову запрацює в повному обсязі

Експрезидент задоволений рішення КСУ та відкликаними поправками.

Порошенко: 16 липня закон про мову запрацює в повному обсязі
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко позитивно оцінив рішення Конституційного Суду, який визнав конституційним мовний закон.

«Маю для вас дві новини, і обидві хороші, і обидві – про мову. Конституційний Суд України нарешті визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». І я вас з цим вітаю», – говорить Петро Порошенко. Він нагадав, що закон про мову атакували два роки.

«Закон, який був прийнятий нашою командою, де доповідачем був Микола Княжицький, Головою Парламенту був Андрій Парубій, і я пишаюся і маю високу честь, бо під цим законом стоїть мій підпис як Президента України, – конституційний», – наголошує Порошенко.

«І друге – на Бюджетному комітеті під вашим і нашим тиском ми врятували цей закон. Бо всі русофільські поправки були відкликані», – повідомив лідер «Європейської Солідарності».

«Залишилось 24 години, один день до 16 липня, коли цей закон буде функціонувати у повному обсязі. В тому числі для російських і проросійських серіалів, де, намагаючись вислужитися перед агресором, русифікували Україну», – зауважив Петро Порошенко.

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