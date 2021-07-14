"Слуги народу" відкликали частину "мовних" правок до бюджетного законопроєкту

Залишилася тільки поправка авторства Бужанського, яка прибирає штрафи за порушення мовного закону і дозволяє навчання російською в школах.

Нардепи "Слуги народу" відкликали частину поправок до бюджетного законопроєкту, які стосувалися вживання української мови. На розгляд комітету залишилася тільки одна поправка авторства Максима Бужанського, яка стосується навчання мовою нацменшин, зокрема і російською, в школах і університетах.

Також поправка Бужанського пропонує прибрати штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг, повідомили джерела LB.ua у фракції "Слуга народу".

Поправки №13 і 14, які дозволяли не вводити обов'язковий український дубляж для фільмів і телепрограм, а також поправка №16, яка дозволяла державним слудбовцям не володіти українською, відкликані.

Цю інформацію підтвердив у Facebook і голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Залишилася тільки одна правка (Бужанського), але вона не отримає підтримки у Комітеті та залі.Будемо сьогодні перевіряти на Комітеті. Але проміжна перемога є", – написав він.

Нагадаємо, що це вже не перша спроба "відсунути" обов'язковість українського дубляжу. У травні нардепи "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, у якому йдеться про відтермінування обов'язкового озвучування фільмів українською мовою. Законопроєкт 5554 передбачав відстрочення на "після карантину" вимог поширення та демонстрування фільмів державною мовою. Пропонувалося, що обов'язковий український дубляж має набути чинності через два місяці після скасування карантинних заходів, а не з липня цього року.

З 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону "Про функціонування української мови як державної", яка передбачає, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова", тобто українська.

Це стосується не лише продуктів кінотеатрів і телебачення, а й сайтів, де демонструють фільми. Надавачі послуг відео на замовлення з використанням мережі Інтернет за наявності в них аудіодоріжок державною мовою для фільмів, доступ до яких можливий з території України, мають забезпечити завантаження такої аудіодоріжки до відповідних фільмів за замовчуванням.

Цей законопроєкт до зали голосування не потрапив – нардепи відхилили включення його до порядку денного.