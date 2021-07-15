Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення Монастирського міністром внутрішніх справ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення нардепа "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. Голосування за призначення має відбутися завтра, на останньому черговому пленарному засіданні парламенту.

Про внесення подання на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

На сайті парламенту подання поки відсутнє.

Денис Монастирський має освіту юридичного факультету Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук.

Крім роботи правником, був експертом програми реформування правоохоронної та судової систем ГО "Український інститут майбутнього", співзасновником якої є заступник міністра внутрішніх справ (часів Авакова) Антон Геращенко.

У парламенті VIII скликання був помічником-консультантом на громадських засадах у Геращенка. За даними руху "ЧЕСНО", у 2019 році він був був представлений як експерт “Команди Зеленського” з питань реформування правоохоронної системи. Того ж року увійшов до парламенту за списком "Слуги народу" як безпартійний.

У фракції "Слуга народу" називали три ймовірних наступники Авакова. Це нардепи "Слуги народу" Олександр Бакумов, Денис Монастирський, а також секретар РНБО Олексій Данілов.

Бакумов заявив, що відставку Авакова "Слуга народу" обговорить на засіданні фракції 13 липня. На фракції президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського, очільника правоохоронного комітету парламента. Де-юре пропозиція про кандидата в міністри внутрішніх справ має надходити від прем'єра – саме він уповноважений направляти в Раду подання щодо відставки та призначення. До повноважень президента, згідно з Конституцією, входять подання тільки міністра закордонних справ та оборони, а також прем'єр-міністра.

За результатами засідання Монастирський сказав, що ухвалив найскладніше рішення в його житті і прийняв пропозицію очолити міністерство.

Нагадаємо, що сьогодні парламент 291 голосом відправив у відставку Арсена Авакова, який був міністром внутрішніх справ із 2014 року. Аваков сам написав заяву щодо звільнення, однак, за даними джерел LB.ua, його про це просив президент.