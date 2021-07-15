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В Івано-Франківській області змінився начальник поліції

Полковника Беспалька з Полтави перевели на захід.

В Івано-Франківській області змінився начальник поліції
Фото: if.npu.gov.ua

Голова Національної поліції Ігор Клименко змінив начальника поліції в Івано-Франківській області.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Попередній керівник обласного управління генерал Володимир Голубош ще весною був відряджений до центрального апарату Нацполіції, і відтоді його обов'язки у Франківську виконував Роман Рибіцький.

15 липня у місті представили нового начальника поліції. Ним став полковник Сергій Беспалько, який з березня 2020 року обіймав посаду заступника начальника поліції Полтавщини. Він також має досвід роботи на керівних посадах у ГУНП в місті Києві, потім - у Державному науково-дослідному інституті МВС України.

"Я розумію, які обов’язки на мене покладено. У першу чергу, хочу зберегти ті напрацювання, які уже є, а також примножити нові. Основні завдання керівництвом Національної поліції України озвучені і поліцейські Івано-Франківщини готові до їх виконання. Я завжди відкритий до спілкування і розраховую на співпрацю з представниками влади, ЗМІ та громадськості", - заявив Беспалько під час представлення.

У минулому році родина Безпалька декларувала дві квартири у Києві площею 108 і 54 м кв., паркомісце у Києві та автомобіль Toyota Camry 2012 року випуску.

Поліцейський також задекларував 243 тисячі грн заробітної плати, отриманої у Державному науково-дослідному інституті МВС України. Його дружина отримала 205 тисяч грн заробітної плати в Управлінні освіти Солом’янського району і 450 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

На банківських рахунках родина задекларувала 160 тисяч грн, 32 500 доларів та 15 500 євро.

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