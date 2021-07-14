Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині правоохоронці виявили схрон зі зброєю та боєприпасами

На місце події викликали працівників управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

На Одещині правоохоронці виявили схрон зі зброєю та боєприпасами
Поліція
Фото: https://od.npu.gov.ua/

На околицях Одеси працівники Нацполіції спільно з СБУ знайшли ящик із забороненими предметами.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Серед вилученого – три гранати та сім корпусів від них, запал УЗД, два протитанкових гранатомети та більш ніж 400 патронів різного калібру.

На місце події викликали працівників управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Арсенал правоохоронці направили на експертизу. Відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. 

“Поліцейські встановлюють походження усіх предметів та осіб, які причетні до їх зберігання. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця на Донеччині виявили замаскований схрон із арсеналом зброї, залишений для бойовиків терориста Ігоря Гіркіна. За інформацією правоохоронців, арсенал заклали в 2014 році для диверсій на території України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також