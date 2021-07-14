На околицях Одеси працівники Нацполіції спільно з СБУ знайшли ящик із забороненими предметами.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Серед вилученого – три гранати та сім корпусів від них, запал УЗД, два протитанкових гранатомети та більш ніж 400 патронів різного калібру.

На місце події викликали працівників управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Арсенал правоохоронці направили на експертизу. Відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

“Поліцейські встановлюють походження усіх предметів та осіб, які причетні до їх зберігання. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця на Донеччині виявили замаскований схрон із арсеналом зброї, залишений для бойовиків терориста Ігоря Гіркіна. За інформацією правоохоронців, арсенал заклали в 2014 році для диверсій на території України.