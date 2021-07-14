Сьогодні, 14 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 84 працівників системи МВС орденами, медалями, відомчими відзнаками, а також правоохоронцям присвоєно почесні звання.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Міністр привітав присутніх із нагородами та подякував всій великій команді працівників системи МВС за службу.

"Шановні друзі, офіцери, сержанти, службовці, від імені держави Україна маю честь вручити державні нагороди вам, кращим із кращих. Дякую вам, що кожен день виконуєте свої обов’язки так, щоб кожен українець відчував себе у спокої та захищеним, щоб в країні дотримувався Закон. Сподіваюся, вам є чим пишатися, тому що сьогодні тут зібралися кращі з кращих. А у нас в Міністерстві внутрішніх справ працює близько 350 тисяч офіцерів та службовців. Пишаюся нашим колективом, пишаюся нашим професіоналізмом! Бажаю в подальшому успіху", - сказав Аваков.

Він також вручив орден "Богдана Хмельницького ІІІ ступеня" посмертно нацгвардійцю Олександру Павлюку. Нагороду отримав син загиблого Микола Павлюк.

Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих правоохоронців, які поклали своє життя за цілісність та суверенітет України.

Глава Національної поліції Ігор Клименко привітав правоохоронців з нагородами та подякував керівництву держави за оцінку спільної роботи всіх підрозділів.

Керівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін сказав, що кожен працівник системи МВС гідний нагороди, бо щодня захищає цілісність нашої держави та приходить на допомогу людям.

"Уже восьмий рік поспіль триває війна, яку проти України розв’язала Російська Федерація. На жаль, наш народ платить дуже високу ціну – десятки тисяч загиблих і поранених, майже два мільйони тимчасово переміщених осіб, тисячі гектарів території, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, діти-сироти. Але саме таким людям як ви, які щоденно вносять вклад в розбудову нашої держави, захист її суверенітету, нам все вдасться і ми обов’язково переможемо", - зазначив він.

Командувач Національної гвардії Микола Балан привітав усіх з високими нагородами та побажав миру, добра, подальших звершень і нових нагород.

Відзнаку Ради національної безпеки та оборони України» ІІ ступеня також отримав і радник міністра внутрішніх справ Володимир Філенко. До речі, він був одним із тих, хто писав Конституцію України.

"Понад сім років тому Арсен Аваков прийняв МВС розваленим і неорганізованим. За ці роки ми маємо реформу Національної поліції, якісно нові Державну прикордонну службу та Нацгвардію, високе оснащення ДСНС, нову зброю, вертольоти, а головне – нове покоління працівників, які є надійною опорою МВС та держави в цілому. Дякую», - сказав Філенко.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку. Завтра парламент першим розгляне це питання.