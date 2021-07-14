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Окупанти поранили двох військових ЗСУ на Донбасі

В зоні ООС зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Окупанти поранили двох військових ЗСУ на Донбасі
Архівне фото
Фото: Макс Левин

Російсько-окупаційні війська від початку доби 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілів двоє військовослужбовців дістали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля селища Піски ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120-го калібру.

У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. Після надання медичної допомоги їх транспортували до лікувального закладу. Стан одного пораненого задовільний, іншого – важкий.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, на Луганщині, зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців було поранено.

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