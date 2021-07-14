Папу Римського виписали з лікарні

У середу, 14 липня, Папу Римського Франциска виписали з римської лікарні імені Агостіно Джемеллі після планової операції.

Про це повідомив телеканал TGcom24.

Нагадаємо, 4 липня Папі Римському зробили операцію на кишківнику.

10 липня Ватикан повідомив, що післяопераційний курс Папи проходить згідно з прогнозами. Він почав поступово повертатися до роботи, а також регулярно гуляти коридором лікарні.

У неділю, 11 липня, папа Римський виголосив першу після операції недільну молитву з балкону римської лікарні.

Це була перша госпіталізація Франциска з моменту його обрання главою Римсько-католицької церкви в 2013 році. У 2014-му він був змушений скасувати кілька запланованих заходів зі своєю участю через проблеми зі шлунком.