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"Укрзалізниця" призначила Інтерсіті з Харкова до Генічеська

Поїзд курсуватиме із 17 липня.

"Укрзалізниця" призначила Інтерсіті з Харкова до Генічеська
Фото: zruchno.travel

Зважаючи на велику популярність маршрутів до моря, "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Інтерсіті №729/730 сполученням Харків - Генічеськ. Він курсуватиме щоденно з 17 липня, повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд відправлятиметься з Харкова о 06:29 та прибуватиме до моря о 13:26. Зворотно, з Генічеська, він вирушатиме о 14:04 та прибуватиме до Харкова о 21:34.

Поїзд зупинятиметься на станціях Лозова, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївка.

Як повідомляли, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда "Житомир - Одеса".

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