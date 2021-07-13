"Укрзалізниця" призначила Інтерсіті з Харкова до Генічеська

Зважаючи на велику популярність маршрутів до моря, "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Інтерсіті №729/730 сполученням Харків - Генічеськ. Він курсуватиме щоденно з 17 липня, повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд відправлятиметься з Харкова о 06:29 та прибуватиме до моря о 13:26. Зворотно, з Генічеська, він вирушатиме о 14:04 та прибуватиме до Харкова о 21:34.

Поїзд зупинятиметься на станціях Лозова, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївка.

Як повідомляли, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда "Житомир - Одеса".