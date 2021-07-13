У червні подібні тренування вже проводились у Сумській та Харківській областях.

Фото: mvs.gov.ua

Сьогодні, 13 липня, у с. Городище Рівненського району, відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ - рятувальників, поліцейських, гвардійців та прикордонників.

У навчаннях взяли участь понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спеціальної техніки та п’ять гелікоптерів, інформує пресцентр МВС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що такі навчання дозволяють напрацьовувати компетентність у найскладніших ситуаціях.

За словами міністра внутрішніх справ, такого роду навчання вже проводились в червні у Сумській та Харківській областях. Восени плануються ще одні спеціальні тренування.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Правоохоронці відпрацювали декілька навчальних питань, а саме:

усунення результатів катастрофи повітряного судна, десантування парашутистів та аеромедичну евакуацію;

подолання наслідків ДТП з подальшою пожежею та вибухом на території АЗС;

проведення спецоперації по затриманню особливо небезпечних озброєних злочинців;

ліквідацію витоку аміаку із залізничної цистерни внаслідок ДТП на залізничному переїзді;

деблокування постраждалих при ліквідації ДТП.

У рамках навчань державні нагороди за бездоганну службу та сумлінне виконання службових обов’язків отримали найкращі працівники системи МВС.

Як повідомляли, раніше в липні авіація МВС отримала п’ятий за рік вертоліт за контрактом з французами. Гвинтокрил передали підрозділам Національної гвардії України.