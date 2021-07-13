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Оператори прокату електросамокатів у Києві зменшили їх швидкість до 20 км/год

В пішохідних і історичних зонах швидкість обмежать ще більше.

Оператори прокату електросамокатів у Києві зменшили їх швидкість до 20 км/год
Фото: kyivcity.gov.ua

Компанії-оператори прокату електросамокатів у Києві програмно обмежили їх швидкість до 20 км/год на виконання меморандуму, який було підписано з Київміськадміністрацією в кінці червня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"У рамках меморандуму ми заклали низку обмежень, які мають допомогти підвищити безпеку киян при пересуванні вулицями міста. Одним із основних було обмеження максимальної швидкості з 35 км/год до 20 км/год. Станом на 13 липня всі оператори цю вимогу виконали", - розказав Усов.

Окрім того, четверо з семи операторів ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год та зони повної заборони руху, решта мають зробити це найближчим часом.

Компанії також частково промаркували самокати номерними знаками. Вони наносяться з обох сторін труби керма у форматі "літера і 4 цифри". Кожен з операторів має свої унікальні серії: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

Київська влада почало отримувати перші великі дані та теплові карти від операторів про інтенсивність руху прокатних самокатів на вулицях і найпопулярніших місцях для старту-фінішу. В подальшому ці дані обіцяють використовувати для оптимізації маршрутів громадського транспорту.

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