"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда "Житомир - Одеса"

У компанії відреагували на велику популярність маршруту.

"Укрзалізниця" збільшує періодичність курсування поїзда "Житомир - Одеса", зважаючи на велику популярність маршруту.

Згідно з повідомленням пресслужби компанії, додаткові рейси поїзда №131/132 Житомир - Одеса заплановані на 18, 22, 26 та 30 липня, а також на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 та 30 серпня.

З Житомира поїзд відправляється о 23:15 і прибуває до моря о 9:29. Зворотно з Одеси він вирушає о 12:27 і прибуває до Житомира о 22:10.

Нагадаємо, з 12 липня "Укрзалізниця" призначила курсування додаткового двогрупного нічного швидкого поїзда №250/261-262/249 Кременчук, Полтава, Харків - Бердянськ.