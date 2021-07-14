В Україні почався прийом електронних заяв у виші

Заяви на бюджет можна подати до 23 липня.

У середу, 14 липня, в Україні стартувала подача електронних заяв для вступу до закладів вищої освіти.

Як повідомили у ДП "Інфоресурс", прийом заяв на бюджетну форму навчання триватиме з 14 по 23 липня. На бюджет вступники можуть подати до 5 заяв, на контрактну форму навчання - до 30.

"Зверніть увагу, що перші дні подання заяв зазвичай є найбільш проблемними - система перевантажується через велику кількість одночасних звернень. Не поспішайте все зробити в перший день, часу вистачить всім. Але й, звісно, не відкладайте все на останні години", - сказано в повідомленні.

Вступна кампанія в Україні стартувала 1 липня. Цього року для вступу приймають сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 і 2021 років.