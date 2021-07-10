Абітурієнти з окупованих територій можуть подати документи до українських вишів до 24 вересня

Абітурієнти з Криму та ОРДЛО можуть подати документи до українських вишів до 24 вересня.

Про це розповів генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міносвіти Олег Шаров в ефірі телеканалу "Дом".

Подача документів відбувається лише особисто.

Вступ таких абітурієнтів відбувається через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", яких відкрито понад 200 по всій країні.

"Для подачі документів потрібно бути присутнім фізично. Можна приїхати раніше, можна приїхати пізніше, але документи подає конкретна особа. Без особистого приїзду можуть подати документи тільки ті вступники, які мають український документ про повну загальну середню освіту та сертифікат про проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ці вступники можуть зареєструвати електронний кабінет і свої заяви дистанційно", – пояснив Шаров.

Усім іншим потрібно приїжджати до освітніх центрів особисто, адже у кожного абітурієнта своя ситуація, яку доводиться розв’язувати на місці.

"Освітні центри працюють як із тими, у кого є паспорт, так і з тими, у кого паспорта немає. Як з тими, у кого є документ про повну загальну середню освіту, так і з тими, у кого документів немає. Вони мають відповідні алгоритми та порядок роботи", – додав представник міністерства.

Усю детальну інформацію про вступну кампанію він радить шукати в інтернеті.

"Насправді, на тимчасово окупованій території інтернет працює. Якщо там заблоковані доступи до сайтів урядових організацій, міністерств України, то доступ до сайтів вишів зазвичай є. До того ж існує достатня кількість "дзеркал" для того, щоб через різні пошукові системи цю інформацію знайти. Сьогодні вже немає такої ситуації, коли інформація є тільки в одному місці. Ця інформація продубльована у великій кількості місць, і за бажання її нескладно знайти", – зазначив Шаров.

Нагадаємо, Міносвіти попросило Держприкордонслужбу не карати вступників з ОРДЛО за порушення порядку в’їзду, адже окупанти створюють перешкоди для осіб, що хочуть навчатися в закладах освіти України.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що окупанти намагаються завадити вступові абітурієнтів з ОРДО до українських вишів. Бойовики обмежили виїзд дітей віком від 14 років без паспортів, порушуючи права на освіту та свободу пересування.