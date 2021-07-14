У Дніпро вперше за 30 років запустять три види осетрових риб

До кінця липня у водойми Дніпра на Херсонщині заселять 1,1 млн стерляді, 150 тис. російського осетра та 50 тис. севрюги.

Держрибагентство України розпочало кампанію із зариблення Дніпра, в межах якої у Херсонській області до кінця липня випустять більше ніж 1,3 млн мальків риб трьох червонокнижних видів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

"Держрибагентство зариблює осетровими видами води Дніпра щорічно, але нині випустять понад 1,3 млн риб трьох червонокнижних видів. Відсьогодні й до кінця липня у водойми Дніпра на Херсонщині заселять 1,1 млн стерляді, 150 тис. російського осетра та 50 тис. севрюги, які були традиційними видами у Дніпрі за часів київських князів", - написав він у фейсбуці.

Лещенко зазначив, що кампанія із зариблення осетровими триватиме до кінця липня, і вперше за 30 років ці види випускають у Дніпро одночасно.

Вирощуванням мальків із ікри займалися фахівці Дніпровського осетрового рибовідтворювального заводу (смт Дніпровське Херсонської області).

Згідно з даними на сайті Держрибагентства, державні рибозаводи України в 2020 році випустили 16,1 млн екземплярів молодняку риб, що на 5% перевищує запланований показник і на 3% - показник 2019 року.

Нагадаємо, для збереження та охорони популяції раків в Україні з серпня також діятиме літньо-осіння заборона на їх виловлювання.