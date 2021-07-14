В України з’явилася офіційна англомовна сторінка в Instagram

На сторінці @ukraine.ua можна дізнатися про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та українців.

Міністерство закордонних справ та Український інститут запустили офіційну сторінку України в соціальній мережі Instagram.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Нова англомовна сторінка @ukraine.ua має на меті просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії.

"Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, яка перевершує очікування та закохує з першого погляду чи візиту", - зазначили в МЗС.

На сторінці @ukraine.ua відвідувачі та підписники зможуть дізнатися про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та українців.

У оформленні сторінки використовуються світлини українських фотографів – партнерів фотобанку на офіційному сайті України та бренд України UkraineNOW.

"Створення та розвиток верифікованої сторінки України в Instagram — частина стратегічної роботи МЗС з формування позитивного іміджу України за кордоном. Цього року Міністерство закордонних справ вперше затвердило Стратегію публічної дипломатії, де визначило основні підходи з формування міжнародного іміджу та репутації України", - зазначили в МЗС.

Наразі розвиваються три офіційні канали комунікації для просування України в світі – сайт України, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.

Нагадаємо, у 2017 році МЗС анонсувало створення інституту поліпшення іміджу України за кордоном.

У травні 2018 року Кабмін схвалив бренд Ukraine NOW UA для поліпшення іміджу нашої країни в світі. Передбачають, що на основі бренду також буде розроблено модульний бренд-бук, який стане "єдиним голосом" України по всьому світу. У серпні того ж року бренд Ukraine NOW UA отримав одну із найпрестижніших нагород у світі дизайну - Red Dot.