Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку (оновлено)

При цьому до парламенту заява щодо звільнення ще не надходила.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку. Про це LB.ua повідомили три джерела, згодом про це офіційно оголосили на каналі МВС у Telegram.

При цьому до парламенту заява щодо звільнення ще не надходила. Але, за словами співрозмовника в парламенті, якщо це буде особиста заява, то голоси за відставку, цілком ймовірно, знайдуться.

Водночас нардеп фракції "Слуга народу" Ірина Верещук у Верховній Раді підтвердила проведення засідання фракції сьогодні в Раді.

"У нас жодних розмов Офісом президента з цього приводу (відставки Авакова) не було. А тим паче з Кабінет міністрів. У будь-якому випадку, дуже б хотілося, якщо ми голосуємо за відставку пана Авакова, то ми маємо проголосувати за людину, яка буде його наступником. Наразі називають багато кандидатур… Я з повагою відношуся до пана Авакова, розумію, що він зробив багато, йому вдалося за 7 років чимало. Були помилки, але це не означає, що наступник буде кращий. Тому мені дуже б хотілося, щоб людина, яка готується стати міністром і можливо їм стане, буде це жінка чи чоловік, розуміла відповідальність", — заявила вона.

Верещук припустила, що "саме президент запропонував Авакова написати таку заяву".

Вона також не виключила, що можливі інші кадрові питання.

За інформацією джерел LB, можуть відправити у відставку ще трьох міністрів, серед них – очільники Міноборони і Мін'юсту.

Одразу декілька джерел назвали можливим наступником на посаді міністра внутрішніх справ Олександра Бакумова. Зараз він – депутат від "Слуги народу", балотувався за 173 мажоритарним округом (Харків). Бакумов, за даними руху ЧЕСНО, з 2018 року працював проректором Харківського національного університету внутрішніх справ, з 2016 - доцентом кафедри конституційного і міжнародного права там само.

З 2017 року - адвокат, входить до Національної асоціації адвокатів України. Член ради Харківської обласної організації Союзу юристів України.

Був головою поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Харківській області від представників громадськості. У 2015 році брав участь у бойових діях АТО у складі Прикордонних військ України, має звання капітана.

Бакумов фігурував у антикорупційному розслідуванні "Схем". За даними журналістів, на Бакумова і трьох інших харківських мажоритарників нібито мав вплив бізнесмен Вадим Слюсарєв.

"Зв'язок Олександра Бакумова (173 округ) зі Слюсаревим виявили за допомогою уповноваженої особи партії в його окрузі на цих виборах. Це – Ігор Пономаренко, він – директор ТОВ «Онікс-2006», яке займається управлінням орендованою нерухомістю. А от співволодіє цією фірмою вже знайомий Вадим Слюсарєв (на 96%)", – зазначили в ЧЕСНО.

Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому Кабміні Арсенія Яценюка, другому Кабміні Яценюка і уряді Володимира Гройсмана, після зміни президента лишився міністром за уряду Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.

У червні ЗМІ поширили інформацію про те, що восени уряд хочуть відправити у відставку нібито для того, щоб позбутися Авакова.

Після цього заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у відмостві не реагують на чутки про відставку міністра Арсена Авакова.