Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 14 липня, підвищив виплати пенсіонерам МВС і Збройних сил.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Сотні тисяч військових та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати. Через недосконалість законодавства у 2018 році велика кількість військових пенсіонерів не отримували з цього часу індексацій. Інші, фактично, залишаються за бортом. В той час, коли утворився дисбаланс і військові не отримували, інші громадяни попадали під індексацію", - сказав він під час засідання.

У пояснювальній записці до ухваленої постанови сказано, що з червня у червні 2021 року в осіб начальницького рядового складу органів внутрішніх справ, яким пенсію призначили відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", припиняється доплата до пенсії за 2016-2017 роки, яка становила близько 2 тисяч гривень. З 2016 року пенсії для цієї категорії пенсіонерів не підвищували.

Що стосується пенсій колишнім військовим ЗСУ, то їм виплати не індексували з 2018 року.

На розгляді Верховної Ради є законопроєкти, які повинні врегулювати ці питання. Але оскільки вони досі не ухвалені, у справу змушений втрутитися Кабінет міністрів.

Уряд ухвалив з 1 липня 2021 року:

встановити щомісячну доплату 2000 грн колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу міліції, поліцейським та іншим особам, пенсії яким призначено до 1 березня 2018 р.;

встановити мінімальну пенсію 3854 грн для військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу міліції, поліцейських та інших осіб, пенсії яким призначено за нормами закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

збільшити мінімальну пенсію для учасників бойових дій до 3893,4 грн.

За розрахунками Пенсійного фонду, реалізація цього акта в 2021 році потребуватиме 5,3 млрд гривень.

Нагадаємо, що вранці 14 липня ветерани силових структур зібралися під стінами Верховної Ради з вимогою невідкладного перерахунку пенсій.