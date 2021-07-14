"УДАР" пропонує змінити податковий законопроєкт, щоб унеможливити здорожчання нерухомості для громадян, - Палатний

До 15 липня існує можливість внести поправки до ухваленого у першому читанні законопроєкту №5600.

«УДАР Віталія Кличка» пропонує внести низку поправок до другого читання законопроєкту №5600, щоб не допустити здорожчання нерухомості для громадян. Відповідну заяву голови виконкому Артура Палатного оприлюднили на офіційному сайті партії.

«Потрібно прибрати норми, які торкнуться пересічних громадян: оподаткування ПДФО за ставкою 18% (замість 5%) доходів від продажу об’єктів нерухомості, оподаткування ПДВ операцій з продажу житла, адже це призведе до здорожчання нерухомості. А також надання податковим органам права отримувати на запит інформацію від платника не лише за фактом виявленого правопорушення, а й тоді, коли ДПС виявить факти, які можуть свідчити про порушення платником податків вимог законодавства», - заявив політик.

Він зазначив, що у нинішньому вигляді податковий законопроєкт поверне податкову систему у минуле сторіччя.

«До 15 липня існує можливість внести поправки до ухваленого у першому читанні законопроєкту №5600, який суттєво посилює податковий тиск на більшість сфер економіки та посилює повноваження податківців. У разі ухвалення в нинішньому вигляді законопроєкт поверне податкову систему у дев’яності роки минулого сторіччя. Потрібно скасувати низку вбивчих нововведень», - заявив Палатний.

Також голова виконкому «УДАРу» висловився проти урізання прав на отримання бюджетного відшкодування та можливості податковій брати в податкову заставу (без рішення суду) рухоме та нерухоме майно платника податку (в тому числі вироблену продукцію), якщо платник оскаржує донараховані зобов'язання.

Нагадаємо, парламент розгляне законопроєкт №5600 цього тижня. Його розкритикували низка громадських об’єднань та експертів.