Нардепи підтримали за основу законопроєкт про оподаткування електронних резидентів

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів. За проголосували 286 депутатів , оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Законопроєкт доповідав Ярослав Железняк ("Голос").

"Це експеримент для представників IT. Ми даємо можливість запровадити електронне резиденство, коли ви проходите всі сфери перевірки, щоб ви могли працювати в Україні, платити податки в Україні, представляти Україну в міжнародних контрактах", – пояснив він.

Іноземці будуть платити податок у 5%, як українські ФОПи. Відкрити банківський рахунок в Україні вони зможуть онлайн.

Електронне резидентство є статусом, який надає можливість іноземцю або особі без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримувати кваліфіковані електронні довірчі послуги, електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні. Однак поки такі резиденти не мають права займатися бізнесом.

Проєктом закону запроваджуються сприятливі умови для реєстрації заінтересованими іноземцями та особами без громадянства, які набули статусу е-резидента, себе як фізичної особи-підприємця та ведення підприємницької діяльності без необхідності перебування в Україні. Е-резидент-підприємець відповідно до проекту закону сплачує податки від своєї підприємницької діяльності в Україні, що позитивно впливатиме на інвестиційний клімат держави, активізацію та подальший розвиток національної економіки, збільшення валового внутрішнього продукту, а також надходжень до державного бюджету тощо.