Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020
В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020
ГоловнаЕкономікаБізнес

Нардепи підтримали за основу законопроєкт про оподаткування електронних резидентів

Передусім це стосується працівників IT-галузі. 

Нардепи підтримали за основу законопроєкт про оподаткування електронних резидентів
Фото: Агрополіт

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів. За проголосували 286 депутатів , оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков

Законопроєкт доповідав Ярослав Железняк ("Голос"). 

"Це експеримент для представників IT. Ми даємо можливість запровадити електронне резиденство, коли ви проходите всі сфери перевірки, щоб ви могли працювати в Україні, платити податки в Україні, представляти Україну в міжнародних контрактах", – пояснив він. 

Іноземці будуть платити податок у 5%, як українські ФОПи. Відкрити банківський рахунок в Україні вони зможуть онлайн. 

Електронне резидентство є статусом, який надає можливість іноземцю або особі без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримувати кваліфіковані електронні довірчі послуги, електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні. Однак поки такі резиденти не мають права займатися бізнесом. 

Проєктом закону запроваджуються сприятливі умови для реєстрації заінтересованими іноземцями та особами без громадянства, які набули статусу е-резидента, себе як фізичної особи-підприємця та ведення підприємницької діяльності без необхідності перебування в Україні. Е-резидент-підприємець відповідно до проекту закону сплачує податки від своєї підприємницької діяльності в Україні, що позитивно впливатиме на інвестиційний клімат держави, активізацію та подальший розвиток національної економіки, збільшення валового внутрішнього продукту, а також надходжень до державного бюджету тощо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також