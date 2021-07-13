У Святогірську зводять новий корпус реабілітаційної медицини для військових

У Святогірську Донецької області наближається до завершення будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини на території КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни». Об’єкт зводять у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомили у Донецькій ОДА.

У закладі, розрахованому на 180 ліжок, працюватимуть реабілітологи, масажисти та психоаналітики. Одним із пріоритетних напрямків діяльності стане реабілітація учасників АТО/ООС.

Заклад також обладнали сучасною медичною технікою – на це з бюджету виділили понад 34 млн грн, розповів директор департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації Володимир Колесник.

«Це різноманітні тренажери, в тому числі тренажери, які будуть працювати і в басейні, діагностичне обладнання, магнітно-резонансний томограф. Ультразвукова діагностика проводитиметься на найсучаснішому обладнанні, а також рентген-служба, лабораторні дослідження. Зараз ми проводимо підготовку фахівців, які зможуть працювати із цим обладнанням», - пояснив він.