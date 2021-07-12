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Нацбанк відсудив Білоцерківську ТЕЦ у Жеваго

Підприємство мають продати на публічних торгах.

Нацбанк відсудив Білоцерківську ТЕЦ у Жеваго
Фото: wikimapia.org

Господарський суд Київської області 22 червня задовольнив позов Національного банку до ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та вирішив стягнути на користь позивача єдиний майновий комплекс ТЕЦ в рахунок погашення заборгованості банку "Фінанси та кредит" по рефінансуванню на 1,5 млрд грн.

Про це повідомило видання Finbalance з посиланням на судовий реєстр.

Суд вирішив, що майно має бути продано на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за "ціною, встановленою на рівні не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна на підставі оцінки суб`єкта оціночної діяльності на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій".

Нагадаємо, у 2015 році бізнесмен Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.

Жеваго з жовтня 2019 року перебуває в розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит".

Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану. Жеваго - один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки становлять близько 2,4 млрд доларів.

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