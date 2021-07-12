Для Хортиці розробили нову айдентику

Символьний ряд несе відсилки до флори і фауни, історичних епох, містичні та абстрактні елементи.

У Запоріжжі презентували нову айдентику острова Хортиця, який відновлюють за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Айдентика враховує все багатство історичного, культурного та природного значення острова, повідомляють місцеві ЗМІ.

Розробкою займалась креативна агенція Bickerstaff.284, що має в портфоліо нагороди «Молоді Канські леви», Reddot, Epica, Golden drum.

За словами креативного директора агентства Іллі Ануфрієнка, при розробці брендбуку намагались сформувати нове обличчя Хортиці не лише для України, а й усього світу.

«Новий брендинг острова Хортиця — це графічна подорож, що розвивається разом зі знанням людини. Чим більше ми дізнаємося про острів, тим більше він розкривається для нас. Наше позиціонування: Острів Хортиця — живий острів сили. Наше повідомлення: приїдь і відчуй», - каже він.

Символьний ряд несе відсилки до флори і фауни, історичних епох, містичні та абстрактні елементи – все те, що робить Хортицю унікальною.

«Після перегляду презентації у мене з’явилася асоціація, що Хортиця — це основний острів країни. Хортиця — це дійсно про глибинне коріння, природне та історичне, яке дає нам перспективу в майбутньому», - пояснив генеральний директор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко.

Усі варіанти дизайну представили для громадського обговорення, а після відкритого голосування оберуть ключові.

Нагадаємо, з червня на Хортиці почалося «Велике будівництво», в ході якого відремонтують Музей історії козацтва, реконструюють Кургані Єдності та Козацьке коло - він стане простором для громадських проєктів. Вся територія буде інклюзивною, а сам острів – туристичним магнітом, який приваблюватиме любителів історії, природи і культури.

Минулого року за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського відновили і будівництво мостів, що зв’яжуть обидва береги Запоріжжя та острів Хортицю сучасною автомагістраллю. Як повідомляв координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, до Дня незалежності відкриють рух першою частиною вантового мосту.