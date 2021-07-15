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Телеканалам "Інтер" і "Наш" призначили позапланову перевірку

Перший показує радянські фільми, другий - інтерв'ю зі своїм власником.

Телеканалам "Інтер" і "Наш" призначили позапланову перевірку
Фото: Макс Требухов

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланові безвиїзні перевірки телеканалам "Інтер" (ПрАТ «Телеканал «Інтер») і "Наш" (ТОВ "НАШ 365" і ТОВ "Наша Прага").

Про це повідомила пресслужба Нацради в четвер, 15 липня.

"Інтер" перевірятимуть у зв'язку з трансляцією радянських фільмів "Карнавал", "Пірати ХХ століття", "Огарьова, 6", "Сім наречених єфрейтора Збруєва", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить", "Собаче серце", "Маленька Віра", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", "Гараж" і "Службовий роман".

Серед їх учасників є особи, яких на державному рівні визнано такими, що створюють загрозу національній безпеці.

Телеканал "Наш" перевірятимуть у зв'язку з висловлюваннями його власника Євгенія Мураєва на передачі, присвяченій 80-й річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Він заявив, що країни Європейського Союзу начебто продовжують політику "фашистської Німеччини" щодо знищення слов’янського етносу та українського народу з використанням "механізмів ведення сучасної війни", які відрізняються від військових тільки формою.

"Висловлювання Є. Мураєва не можуть бути мовою об’єктивного викладення фактів і є мовою ворожнечі. Їх поширення і спрямованість на цілі країни чи етнічні групи Європейського Союзу може спровокувати екстремально негативні відчуття глядачів щодо них і сформувати негативний стереотипний їх образ "історично латентного ворога" слов’ян та українського народу зокрема", - йдеться в повідомленні.

Всі перевірки відбуватиметься в період з 30 липня до 13 серпня включно.

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