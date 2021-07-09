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Новинський не зміг домовитися з Мураєвим про купівлю телеканалу "Наш"

"Публічно повідомляємо про припинення переговорів".

Новинський не зміг домовитися з Мураєвим про купівлю телеканалу "Наш"

Група компаній Smart Holding депутата Верховної Ради Вадима Новинського вийшла з переговорного процесу щодо купівлі телеканалу "Наш".

Про це сказано на сторінці пресслужби Новинського у фейсбуці.

"Так, ми вели переговори і відкрито заявляли про це, не роблячи із самого процесу таємниці. Однак ми не порозумілися з Євгеном Мураєвим. Як я і обіцяв, ми публічно повідомляємо про припинення переговорів", - наводить слова Новинського його пресслужба.

Нагадаємо, що зараз власником телеканалу "Наш" (ТОВ "Наша Прага") є колишній депутат Євгеній Мураєв. Кілька місяців тому з'явилася інформація про те, що Новинський хоче викупити телеканал, а в червні депутат офіційно це підтвердив.

Раніше Мураєву належав канал NewsOne (ТОВ "Новини 24 години"), але на початку жовтня 2018 року корпоративні права на нього перейшли до депутата Тараса Козака, наближеного до Віктора Медведчука.

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