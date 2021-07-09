У "Голосі" прокоментували вето Зеленського на закон про ВККС

Ветування судового законопроєкту №3711-д, який 29 червня у другому читанні й у цілому ухвалив парламент, - результат безсистемної, непрофесійної роботи влади. Про це заявив народний депутат фракції «Голос» Олег Макаров.

«Ще восени Верховна Рада направила законопроєкт №3711, поданий президентом, на повторне перше читання через його недосконалість. Команда президента, депутати монобільшості зареєстрували №3711-д, який містив ті самі вади. До другого читання юридична команда президента, в якості поправок, через депутатів своєї фракції подала фактично нову, вже третю редакцію цього закону, який після палких дискусій і доопрацювання в комітеті було прийнято», — розповідає Олег Макаров.

За його словами, в процесі прийняття законопроєкту в другому читанні в сесійній залі була допущена суперечливість деяких статей між собою. "І ось тепер ми маємо вето президента з його черговими пропозиціями до тексту законопроєкту, - каже нардеп. Олег Макаров переконаний: це свідчить про кричущу непрофесійність і безсистемність влади.

«Це все, що треба знати про серйозність підходу юридичної команди президента до того, що вони називають «судовою реформою», — додав Олег Макаров.

Тим часом держава досі, за версією Світового Банку, майже в кінці рейтингу верховенства права — на 158 мiсцi. Українським судам не довіряють 78% наших громадян, а повністю довіряють менше 2%. Iноземнi iнвестори вперше за п'ять років назвали недовіру до судової влади перепоною номер один для інвестицій.