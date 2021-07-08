Мендель стане позаштатним радником Єрмака з комунікацій із зарубіжними ЗМІ, - "Інтерфакс-Україна"

Колишня прессекретар президента України Юлія Мендель буде працювати в якості позаштатного радника керівника Офісу президента Андрія Єрмака з комунікацій з іноземними ЗМІ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в ОП.

"Юлія Мендель буде працювати в якості позаштатного радника Андрія Єрмака і стане відповідати за комунікації з іноземними ЗМІ. Не відразу, їй необхідно якийсь час відпочити. Орієнтовно через місяць", - розповіло джерело.

Співрозмовник також зазначив, що звільнення Мендель з посади прессекретаря президента "було пов'язане виключно з дуже великим навантаженням в її роботі".

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення. Пізніше повідомлялося, що вона йде з посади речниці, однак залишиться працювати в Офісі президента радницею. 15 березня Мендель анонсувала авторський проєкт на телеканалі "Дом" для глядачів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Однак, вже 19 березня вона повідомила, що не буде вести програму "Погляд з Банкової" на постійній основі, що випуск за її участі був пілотним, а надалі до участі в шоу залучатимуть інших представників влади.

1 липня Мендель заявила, що написала книгу про політику і "самоідентифікацію українців".

Юлію Мендель вибрали прессекретаркою Зеленського з 4 тис. кандидатів. Вона в різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо ТВ" і "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацювала з The New York Times. Також вона писала для українського Forbes і американського Politico.