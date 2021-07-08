Депутати "Євросолідарності" хочуть взяти на поруки генерала Павловського

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність», а також учасники війни проти російської агресії заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського. Про це повідомляється на сайті "ЄС".

«Дуже важких чотири роки він керував сектором, який відповідав за озброєння української армії. Хочу тут наголосити – Державне оборонне замовлення, коли цим займався Павловський, виконувалося. Останні два роки державне оборонне замовлення не виконується», – заявила народна депутатка 8-го скликання, активістка, учасниця Революції гідності Тетяна Чорновол.

«Я вважаю, що на цьому місці повинна сидіти зовсім інша людина і ви повинні збирати зовсім інші матеріали і досліджувати, чому Державне оборонне замовлення зараз в країні не виконується», – звернулася Чорновол до прокурорів.

Нардеп Ростислав Павленко повідомив, що на суді мав бути присутнім доповідач від Парламентської асамблеї Ради Європи Біргір Торарінссон, але мав терміново відлетіти.

«Особисто я знаю Ігоря Валентиновича більше 10 років, але в тій ситуації, коли ми зустрілися на війні, коли з чотирма гарматами потрібно було організувати оборону міста, яке трохи менше ніж сам Донецьк, це вже само по собі багато чого говорить про людину», – наголосив народний депутат, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Колишній заступник секретаря РНБО, колишній перший заступник командувача ССО ЗСУ генерал Сергій Кривонос наголосив – знає генерал-лейтенанта Павловського вже більше 15 років.

«Я впевнений, що взяття від варту генерала Павловського – це достатньо сильний ляпас в бік патріотів України. Генерал Павловський – людина честі, він офіцер з великої букви. Попередні намагання його звинуватити і арештувати показали, що нічого не було і все це виявилося «пшиком», – наголошує Кривонос.

«Я пам’ятаю, як все починалося у 2014 році, і як він за рахунок високої організації починав мобілізацію і забезпечення мобілізації Збройних сил у 2014 році. Я хочу нагадати, що у вересні 2014 року, коли Ігор Павловський очолив Маріуполь, між Волновахою і Маріуполем було просто дві роти Нацгвардії і одна рота ЗСУ, і 65 кілометрів порожнечі – не було більше нікого. Він за рахунок правильної і вмілої організації свого маленького штабу зміг не просто зупинити, а розгромити не один танковий батальйон збройних сил РФ на підступах до Маріуполя. Нагадаю, що на той момент в Маріуполі було 435 тисяч населення і близько 150 тисяч біженців. Практично 700-тисячне місто, яке було врятовано», – зазначив Кривонос.

«Те, що відбувається зараз, це один з чергових етапів гібридної війни Російської Федерації по розхитуванню ситуації всередині країни, коли підривається довіра до тих, хто захищає цю країну. Це перший етап дестабілізації ситуації в країні і це в подальшому може призвести взагалі до руйнації України», – наголосив генерал Кривонос.