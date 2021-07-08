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Посли Франції і Німеччини зустрілися з Даніловим після його слів про моральну відповідальність за російську окупацію

Де Понсен і Фельдгузен підтвердили незмінність позиції щодо підтримки України.

Посли Франції і Німеччини зустрілися з Даніловим після його слів про моральну відповідальність за російську окупацію
Фото: facebook.com/rnbou

Посол Франції Етьєн де Понсен і посол Німеччини Анка Фельдгузен у четвер, 8 липня, зустрілися з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, який на початку цього тижня в одному з інтерв'ю назвав ці країни "морально відповідальними" за російську окупацію території України.

Пресслужба РНБО повідомила, що зустріч відбулася на прохання іноземних дипломатів.

"Під час зустрічі пан де Понсен та пані Фельдгузен наголосили на незмінності позиції їхніх країн щодо підтримки України, в тому числі у протидії збройній зовнішній агресії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Данілов заявив, що агресія Росії проти Грузії та України стала можливою у зв'язку з тим, що Німеччина і Франція у 2008 році заблокували надання їм плану дій щодо членства в НАТО.

"Французи, наприклад, у 2008 році займалися перемовинами між Грузією і Росією, і в результаті грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на «Містралі» від Росії. Не знаю, чи отримали вони щось за частину Донецької і Луганської областей і Крим, але моральна відповідальність є", - сказав секретар РНБО.

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