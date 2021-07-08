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ДБР закликало громадян повідомляти про ймовірну корупцію посадовців

Бюро активізує перевірку необґрунтованих активів у посадовців.

ДБР закликало громадян повідомляти про ймовірну корупцію посадовців
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань закликало громадян повідомляти інформацію про незаконно отримане майно або про те, що вартість придбаного чиновником майна явно занижена. Цю інформацію працівники Бюро можуть використовувати для виявлення необґрунтованих активів і збору необхідних доказів.

Як інформує пресслужба ДБР, на сайті створено спеціальну форму для звернень. Її можна заповнити анонімно.

Як приклад у ДБР навели інформацію про наявність у народного депутата України активів, непідтверджених офіційними доходами. У 2020 році він придбав квартиру в Києві вартістю 7,6 млн грн, а за 2019 рік він задекларував лише 4 тис. доларів США і в 2020 році отримав дохід у розмірі 4,8 млн грн, не зазначивши інших джерел доходів і фінансових зобов'язань. Отже, різниця між декларованими доходами і ціною квартири перевищила 2,7 млн грн. Відповідні матеріали передано Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Таких випадків, на жаль, багато, тому чекаємо на вашу допомогу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляти про такі порушення в ДБР просять або через електронну форму на офіційному веб-сайті відомства, або телефоном, електронною або звичайною поштою, під час особистого прийому в приймальні центрального апарату ДБР або залишивши там повідомлення у спеціальній урні для кореспонденції.

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