Угорський уряд через гранти роками нарощує вплив в Україні, - "Схеми"

Закарпаття отримало від угорського уряду майже 36 мільярдів форинтів - це понад 3 млрд гривень або 115 млн євро.

Уряд Угорщини роками систематично фінансує Закарпаття, вкладаючи у прикордонний регіон мільярди гривень і нарощуючи вплив в Україні.

Пнро це йдеться у сюжеті програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший").

Журналісти проаналізували базу даних, яка містить детальну інформацію про розподіл угорської допомоги через один з основних державних фондів – імені Бетлена Габора – за 10-річний період до 2020 року і виявили, що загалом через цей фонд переважно закарпатські угорці отримали понад 3 млрд гривень у вигляді грантів.

За підрахунками "Схем", Закарпаття отримало від угорського уряду майже 36 мільярдів форинтів – це понад 3 млрд гривень або 115 мільйонів євро. Гранти надходили до прикордонного регіону регулярно - у період з 2011 по 2020 роки.

Доступ до бази даних розподілу безповоротної угорської допомоги надали Сербський центр журналістських розслідувань та словацький – імені Яна Куцяка, запросивши "Схеми" до співпраці.

В межах проєкту "Hungarian money: вплив Орбана" журналісти-розслідувачі зі Словаччини, Хорватії, Румунії, Сербії та Словенії опублікували дослідження про справжні мотиви фінансової політики угорського уряду, очолюваного прем’єр-міністром Віктором Орбаном, і його вплив у сусідніх до Угорщини країнах.

Гранти на Закарпаття надходили з урядового фонду Бетлена Габора, офіційна мета якого "прияння реалізації цілей, пов’язаних з національною політичною стратегією угорського уряду".

Як йдеться у розслідуванні, гранти розподіляли за різними напрямками і надходили як окремим особам, так і організаціям. Так, за 10 років закарпатські парафії отримали з фонду понад 6,8 млрд форинтів - це майже 22 млн євро. Більше половини угорських державних грантів в Закарпатті - а це щонайменше 62 мільйони євро - були витрачені на утримання освітніх установ, освітні програми і подорожі, підручники та зведення шкіл і дитсадків.

Крім того, уряд Угорщини також доплачує соціальним працівникам, серед яких вчителі, медики, бібліотекарі, які володіють угорською мовою.

На розвиток культури у Закарпатті від угорського фонду за останні 10 років надійшло щонайменше 2,5 млн євро. З нього фінансуються також угорськомовні газети або видання на угорську тематику, які напряму отримали щонайменше 187 тис. євро.

Найбільшу суму угорських грантів – 34 мільйони євро – отримав Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці у місті Берегове.

Якщо проаналізувати усі виплати з урядового фонду Бетлена Габора, то найбільше фінансування Закарпаття отримало в 2017-му та 2019-му роках. є

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про прогрес в угорсько-українських відносинах.

Відносини між країнами з 2017 року є складними через прийняття Верховною Радою України нового закону про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.

Ще більше загострення відбулося під час місцевих виборів у жовтні 2020. Сіярто відкрито закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України", після чого МЗС України вручило ноту протесту угорському послу.