Зеленський і Меркель проведуть зустріч за вечерею в Берліні

Канцлер ФРН Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський проведуть 12 липня зустріч за вечерею.

Про це повідомив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 9 липня, передає Укрінформ.

"Федеральний канцлер Ангела Меркель зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським 12 липня 2021 року о 19:00 (20.00 за київським часом - ред.) за спільною вечерею", - заявив Зайберт.

Темами обговорення, за його словами, будуть двосторонні відносини та реалізація Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес реформ в Україні, економічні питання, а також відносини з Росією. Серед тем дискусії також питання навколо будівництва "Північного потоку-2".

Очікуються заяви обох лідерів для преси.

Вранці цього дня Зеленський зустрінеться з федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як повідомляли, 12 липня Президент України Володимир Зеленський здійснить одноденний візит до Берліна.

Під час візиту до Вільнюса глава української держави анонсував "важливу зустріч" із Меркель щодо "Північного потоку - 2". Президент підкреслив, що у питанні "Північного потоку - 2" першочерговим має бути безпека, а не економіка.