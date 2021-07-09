За Зеленського готові голосувати майже 29%, Порошенка – 18%, Смешко – третій в рейтингу, – SOCIS

За Володимира Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, які визначилися з вибором і пішли б на голосування. Його найбличжим конкурентом є Петро Порошенко ("ЄС"), який має підтримку в 18,4%, а Ігор Смешко ("Сила і честь") – 10,3%. Про це йдеться у результатах опитування SOCIS, проведеного 25-30 червня.

Четверта за рівнем підтримки – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (8,5%), а Юрій Бойко з ОПЗЖ має 7,9%.

Якби до другого туру потрапили пара Зеленський-Порошенко, то чинний президент набрав би 60% голосів, а колишній – 40%. У парі Зеленський-Бойко перший має 76%, а другий – 24%.

У парі Порошенко-Бойко лідер "Євросолідарності" має 60%, а його опонент – 40%.

На парламентських виборах найбільшу підтримку на рівні 24,8% тих, хто визначився, отримала б партія "Слуга народу". На другому місці – "ЄС" із 18,1%, на третьому – ОПЗЖ іх 13,3%, на четвертому – "Батьківщина" з 10,8%. П'яте місце має "Сила і честь" (8,3%). Шанс на потрапляння в парламент має також "Українська стратегія Володимира Гройсмана" з 4,9%.

Терміни проведення дослідження: 25 – 30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області; Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та +/-1.1% – для показників, близьких до 5%.

Згідно з опитуванням SOCIS 28 травня-3 червня, рейтинг Зеленського складав 28,1%, Порошенка – 16,7%, Тимошенко – 12,2%, а Смешка – 9,6%.