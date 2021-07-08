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Зеленський присвоїв звання генерала чотирьом полковникам Нацполіції

Відповідний указ опублікований на сайті ОП.

Зеленський присвоїв звання генерала чотирьом полковникам Нацполіції
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу чотирьом полковникам Національної поліції України.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно: заступнику голови Нацполіціі Василю Тетері, начальнику Департаменту стратегічних розслідувань (міжрегіональний територіальний орган) НП Руслану Марчуку, начальнику ГУ НП в Київській області Андрію Нєбитову та полковнику поліції ГУ НП у Львівській області Олександру Шляховському.

Нагадаємо, раніше Зеленський присвоїв військові звання з нагоди Дня захисника України.

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