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Зеленський ветував закон про відновлення роботи ВККС

Президент повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями. 

Зеленський ветував закон про відновлення роботи ВККС
Фото: 06237.com.ua

Президент Володимир Зеленський повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Інформація про це зазначена у картці законопроєкту на сайті Ради. 

Законопроєкт №3711-д – перший із так званого пакету судової реформи. Він був ухвалений 29 червня 2021 після розгляду більш ніж 500 поправок до нього. 

Скриншот
Скриншот

Суть пропозицій президента поки що невідома. 

Закон встановлює строки внесення пропозицій щодо кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності, її формування, визначає вимоги до кандидатів до складу цієї комісії, права та обов'язки її членів.

Також законом визначено порядок проведення конкурсу та призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та вдосконалено порядок організації роботи та засідань ВККС.

Ухвалення документа саме в такій редакції привітали посли країн G7, адже в документі ключова роль у призначенні членів ВККС відводилася міжнародним представникам, що, як очікувалося, допоможе запобігти корупції.

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