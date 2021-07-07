Поліція оголосила заочну підозру двом організаторам в'язниці "Ізоляція"

Поліція Донеччини оголосила заочну підозру двом керівникам "служби спеціальних операцій МДБ ДНР", які організували підпільну в'язницю "Ізоляції" в тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"Бойовиків притягують до кримінальної відповідальності за керівництво злочинною організацією, жорстоке поводження з цивільним населенням та інші тяжкі злочини. Фігуранти за вказівкою силовиків РФ створили в'язницю «Ізоляція», де катували полонених. Наразі поліцейські викрили 8 членів цієї організації - від представників вищого ешелону «влади» до конвоїрів", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили двох чоловіків, які в різні часи перебували на посаді "начальника служби спеціальних операцій (ССО) міністерства держбезпеки ДНР". 39-річний керівник "ССО" брав безпосередню участь в захопленні заводу ізоляційних матеріалів в Донецьку та організував в його стінах підпільну катівню.

"Для забезпечення діяльності в’язниці у структурі «МДБ ДНР» було створено злочинну організацію, яку очолив фігурант. Пізніше на цьому посту його змінив 48-річний заступник. За вказівками та при участі організаторів члени угруповання незаконно позбавляли волі, утримували та застосовували тортури до цивільних громадян і полонених учасників АТО/ООС, а також здійснювали трудову експлуатацію потерпілих", - повідомили в поліції Донецької області.

Зазначається, що поліцейські здобули достатньо доказів щодо керівників злочинної організації та заочно притягують їх до відповідальності за ч. 1 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях), ч. 1 ст. 255 (керівництво злочинною організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене злочинною організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149 КК України (одержання та переховування людини з метою експлуатації, вчинених злочинною організацією).

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Згідно з чинним законодавством, підозрювані можуть бути засуджені заочно.

На сьогодні поліція повідомила про підозру восьми особам, які діяли в складі злочинної організації: двом керівникам, начальнику в’язниці та охоронцям-конвоїрам. Крім того, викрито низку "оперативників МДБ". Загалом перед законом постали 15 осіб, причетних до вчинення злочинів в "Ізоляції".

"Ізоляція" – це недержавний фонд, відкритий у 2010 році в Донецьку на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Фонд здійснює свою діяльність у трьох напрямках: спеціальні артпроєкти в діалозі з територією Ізоляції, освітні програми та проєкти, орієнтовані на активізацію життя спільнот.

У 2014 році терористи захопили територію фонду і облаштували там "в'язницю" і "Міністерство держбезпеки ДНР". Після захоплення будівлі бойовиками у 2014 році фонд переїхав до Києва.

За підтримки Bellingcat встановлені ключові військові злочинці з російським громадянством, які захопили фонд "Ізоляція". Загалом поліція заочно притягнула до відповідальності десятьох бойовиків, які катували та незаконно утримували громадян у в’язниці "Ізоляція".