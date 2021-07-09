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Україна втрачає третину свого ВВП через корупцію, - Блінкен

"Це переплата за енергетику, це неоодобслуговування українських лікарень і шкіл, а також - хабарі".

Україна втрачає третину свого ВВП через корупцію, - Блінкен
Фото: president.gov.ua

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна втрачає приблизно третину свого ВВП через корупцію.

Про це він заявив під час міжнародної конференції Ukraine Reform Conference у Вільнюсі, пише "НВ".

"$40 млрд… Приблизно 30% українського ВВП втрачається через корупцію, може й більше. Це переплата за енергетику, це неоодобслуговування українських лікарень і шкіл, а також - хабарі", - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що наразі немає важливішого питання для українського народу, ніж вибудовування довіри до уряду.

Як приклад спільної боротьбі з корупцією Блінкен привів співпрацю USAID з українським Міністерством цифрової трансформації та диджиталізацію понад 30 державних послуг.

Також він визначив головні напрямки для України у питанні боротьби з корупцією. Зокрема, - наголосив на важливості законопроєкту щодо Вищої ради правосуддя та закону про Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Також держсекретар США закликав проводити прозорий вибір керівництва НАБУ і САП на основі заслуг кандидатів. Серед інших важливих напрямків Блінкен виділив законодавство щодо демілітаризації та деполітизації СБУ і боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади.

"Ми знаємо, що реформи забирають час. Ми знаємо, що олігархи - це потужні супротивники", - підсумував Блінкен.

Нагадаємо, ДБР закликало громадян повідомляти про ймовірну корупцію посадовців.

14 червня президент США Джо Байден заявив, що Україна може вступити до НАТО, коли подолає корупцію. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що західні партнери закидають Україні недостатню боротьбу з корупцією, хоча й самі мають чимало сумнівних прикладів - Герхарда Шрьодера, Ніколя Саркозі, Франсуа Фійона тощо.

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