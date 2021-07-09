Київрада звернулась до Кабміну та ДАБІ щодо недопущення введення в експлуатацію "будинку-монстра" на Подолі, – заступник Кличка

Київрада звернулась до Кабміну та Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо неможливості введення в експлуатацію «будинка-монстра», який розташовано по вулиці Нижній Вал, 27-29, у Подільському районі. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київради, голова Київської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка» Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що звернення підтримали 76 депутатів Київради.

«Земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі міста, в археологічній та архітектурній зонах. Наша позиція незмінна – поверховість цього будинку має бути приведена до первинних показників. Міська влада продовжує відстоювати позицію громади, саме тому ми звернулися до Кабінету Міністрів України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України з метою недопущення експлуатації цієї будівлі», – підкреслив заступник міського голови.

Раніше, Бондаренко заявляв, що міська влада продовжить бороти проти введення в експлуатацію будинку-монстра на Подолі.

Нагадаємо, у 2012 році ТОВ «Пателі Лізинг» отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак надалі фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК «Подол Престиж») по вул. Нижній Вал, 27-29.

Наприкінці 2014 року, Київська міська рада подала позов до суду з вимогою зобов’язати ТОВ «Пателі Лізинг» знести самовільно добудовані поверхи на будівлі.

У листопаді 2019 року Господарський суд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку (9-12 поверхи), адже вони не були передбачені проєктом і є самочинно збудованими.

21 жовтня 2020 року Північний апеляційний господарський суд України рішення скасував, і провадження у справі закрив. Пізніше ухвалу апеляції оскаржили у касаційній інстанції.

У листопаді минулого року, Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати ТОВ «Пателі Лізинг» сертифікат на будівлю у центрі Києва, збудовану з перевищенням поверховості на вул. Нижній Вал, 27-29.