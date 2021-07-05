За минулу добу в Києві від ковіду померли дві людини

У Києві за минулу добу виявили 101 новий випадок коронавірусу. Дві людини померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"101 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 2 людини. Всього за період пандемії в місті 5201 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 214 625", - розповів він.

За минулу добу захворіли 59 жінок віком від 19 до 86 років, 40 чоловіків віком від 21 до 75 років, а також 2 хлопчики 4 та 15 років.

Госпіталізували 13 хворих на коронавірус, а також 9 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 86 людей. Загалом коронавірус подолали 205 387 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дніпровському районі – 40, в Оболонському – 20 та в Подільському районі – 12 випадків.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 244 нових підтверджених випадків COVID-19.