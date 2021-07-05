За добу в Україні зафіксували 244 нових випадки ковіду

За минулу добу, 4 липня, в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, п'ятеро дітей.

Про це поівідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 333 людини. 14 пацієнтів померли. Одужало - 419 осіб.

За минулу добу методом ПЛР протестовано 9 889 осіб, методом ІФА – 1 712 осіб, експрестестами – 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 237 823 особи, одужало – 2 171 601. Від ускладнень захворювання померли 52 484 людини. Всього було здійснено 10 925 065 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Нагадаємо, раніше НАН попередила про можливе зростання кількості госпіталізацій хворих на ковід . Академія наук також звернула увагу на серйозну затримку з оприлюдненням даних, зокрема щодо нових виявлень.Попри це науковці не прогнозують суттєвого зростання захворювання в найближчі два тижні. Середня кількість нових випадків, згідно з прогнозом, дорівнюватиме 544 протягом тижня 1–7 липня та 478 – протягом тижня 8–14 липня.

В прогнозі також підкреслено, що темпи вакцинації в Україні збільшуються лише за рахунок щеплення другою дозою. Темпи вакцинації першою дозою суттєво зменшуються.