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За добу в Україні зафіксували 244 нових випадки ковіду

Госпіталізовано за добу 333 людини.

За добу в Україні зафіксували 244 нових випадки ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 4 липня, в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, п'ятеро дітей.

Про це поівідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 333 людини. 14 пацієнтів померли. Одужало - 419 осіб.

За минулу добу методом ПЛР протестовано 9 889 осіб, методом ІФА – 1 712 осіб, експрестестами – 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 237 823 особи, одужало – 2 171 601. Від ускладнень захворювання померли 52 484 людини. Всього було здійснено 10 925 065 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях. 

Нагадаємо, раніше НАН попередила про можливе зростання кількості госпіталізацій хворих на ковід. Академія наук також звернула увагу на серйозну затримку з оприлюдненням даних, зокрема щодо нових виявлень.Попри це науковці не прогнозують суттєвого зростання захворювання в найближчі два тижні. Середня кількість нових випадків, згідно з прогнозом, дорівнюватиме 544 протягом тижня 1–7 липня та 478 – протягом тижня 8–14 липня.

В прогнозі також підкреслено, що темпи вакцинації в Україні збільшуються лише за рахунок щеплення другою дозою. Темпи вакцинації першою дозою суттєво зменшуються.

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