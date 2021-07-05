За добу в Україні зафіксували 244 нових випадки ковіду

За минулу добу, 4 липня, в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, п'ятеро дітей.
Про це поівідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 333 людини. 14 пацієнтів померли. Одужало - 419 осіб.
За минулу добу методом ПЛР протестовано 9 889 осіб, методом ІФА – 1 712 осіб, експрестестами – 5 750 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 237 823 особи, одужало – 2 171 601. Від ускладнень захворювання померли 52 484 людини. Всього було здійснено 10 925 065 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.
В прогнозі також підкреслено, що темпи вакцинації в Україні збільшуються лише за рахунок щеплення другою дозою. Темпи вакцинації першою дозою суттєво зменшуються.