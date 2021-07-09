Венедіктова позбавила Мамедова курування двох останніх напрямів

Заступника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової Гюндуза Мамедова позбавили курування двох останніх напрямів.

Про це повідомила координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

"Сьогоднішнім наказом Ірина Венедіктова позбавила Гюндуза Мамедова курування останніх двох напрямів, які в нього лишалися - напрямку взаємодії з Тренінговим центром (передала Симоненку) і ювенальної юстиції (передала Мустеці). Чим ще раз довела, що всі ці історії про секретні листи і державну таємницю - просто тупі відмазки. Задача була прибрати Гюндуза Мамедова", - написала Решетилова у фейсбуці.

Раніше Решетилова повідомляла, що у Мамедова забрали доступ до державної таємниці.

29 червня Венедіктова передала департамент, що раніше знаходився у підпорядкуванні Гюндуза Мамедова, іншому заступнику - Максиму Якубовському.

Наступного дня Венедіктова передумала і підпорядкувала "департамент війни" собі.