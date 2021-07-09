В порту Дубая пролунав потужний вибух
В порту Дубая пролунав потужний вибух
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
ГоловнаПолітика

Венедіктова позбавила Мамедова курування двох останніх напрямів

"Задача була прибрати Гюндуза Мамедова".

Венедіктова позбавила Мамедова курування двох останніх напрямів
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Заступника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової Гюндуза Мамедова позбавили курування двох останніх напрямів.

Про це повідомила координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

"Сьогоднішнім наказом Ірина Венедіктова позбавила Гюндуза Мамедова курування останніх двох напрямів, які в нього лишалися - напрямку взаємодії з Тренінговим центром (передала Симоненку) і ювенальної юстиції (передала Мустеці). Чим ще раз довела, що всі ці історії про секретні листи і державну таємницю - просто тупі відмазки. Задача була прибрати Гюндуза Мамедова", - написала Решетилова у фейсбуці.

Раніше Решетилова повідомляла, що у Мамедова забрали доступ до державної таємниці.

29 червня Венедіктова передала департамент, що раніше знаходився у підпорядкуванні Гюндуза Мамедова, іншому заступнику - Максиму Якубовському.

Наступного дня Венедіктова передумала і підпорядкувала "департамент війни" собі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також