ДБР та прокуратура на рік продовжили проти Порошенка справу за Томос, - адвокат

ДБР та прокуратура продовжили справу проти Петра Порошенка за отримання Томосу про автокефалію ПЦУ. Про це повідомив адвокат експрезидента Ігор Головань.

«Майже рік тому я писав про вимушене закриття ДБР після 8 (!) місяців «розслідування» однієї з найбільш одіозних з багатьох десятків сфабрикованих проти П’ятого Президента України Петра Порошенка справ – стосовно Томосу про автокефалію Православної Церкви України», – пише Головань у своєму блозі на «Українській правді».

«Але виявляється, цей театр абсурду тоді не закінчився! Постанову про закриття провадження було скасовано у березні 2021 року. А у травні 2021 прокуратура забрала смердючу справу з центрального апарату ДБР і сховала у Миколаєві. Тобто, офіційно це сформульовано так: «прокурором, який здійснював нагляд у кримінальному провадженні підслідність у даному провадженні визначено за Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві», – цитує адвокат.

«Читачі навряд чи знають, що саме там ДБР зібрало найкращих своїх релігієзнавців. Але і тим суперпрофесіоналам завдання не видалося легким. І тому старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Гарановський О.В., за погодженням з прокурором відділу Одесьої обласної прокуратури Полубок Д.Ю. звернувся до суду із клопотанням про продовження на дванадцять місяців, тобто до 13.07.2022», – повідомляє адвокат.

«Миколаївським з дислокацією в Одесі релігієзнавцям мало двох років, їм потрібно три. І одеський слідчий суддя бажання задовольнив, строк досудового розслідування до 13.07.2022р. продовжив», – констатує Ігор Головань.