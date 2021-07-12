Порошенко: справу "вагнерівців" має розслідувати справжня ТСК

Еуспрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликає парламент внести справу про «вагнергейт» до предмету відання Тимчасової слідчої комісії. Про це він заявив під час погоджувальної ради. Порошенко вважає, що давати свічення комісії мають всі причетні до «зливу» спецоперації.

«Днями виповнюється річниця, як зрадники в керівництві країни зірвали операцію, яка увійшла вже зараз назавжди в історію України як операція «вагнерівців», – зауважив п’ятий президент.

«Мені точно є про що доповісти ТСК. І я із задоволенням поспілкуюся з членами комісії. Але ТСК, яка береться за це питання, – не слідча комісія всього парламенту, а лише політклуб двох фракцій – «слуг народу» і ОПЗЖ», – констатував Петро Порошенко.

«Необхідно обов’язково додати «вагнергейт» до предмету відання чинної комісії. Поставити це на голосування і запросити всіх, хто причетний до «зливу» цієї операції, – наголосив лідер «Європейської Солідарності».