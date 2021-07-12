Порошенко вважає ганебною справу проти генерала Павловського

Суде над бойовим генералом Павловським – це системне переслідування з боку влади Зеленського українських генералів, волонтерів та активістів. Про це експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради.

«Триває судилище над бойовим генералом, організатором оборони Маріуполя Ігорем Павловським. Саме за знищення російських військ проти нього в Росії порушена кримінальна справа, що робить Павловському честь», – нагадав Порошенко.

«А от спроба ув’язнити його на території України – це ганьба Зеленському, який є замовником і організатором цієї політично вмотивованої справи. Як і справи багатьох інших генералів, які розсипалися – генерала Марченка, генерала Шевчука, генерала Назарова. І не тільки генералів – Ріффмастера із Сил спеціальних операцій, депутата Федини, Марусі Звіробій», – перелічив Порошенко.

«Дивіться, який довгий список тих, кого зелена влада намагається запроторити за грати. Я хочу наголосити, що це те, чим займався Янукович. Хтось хоче бути схожим на Путіна або на Лукашенка, він все ближче і ближче наближається до Януковича», – резюмує Порошенко.