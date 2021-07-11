Російський репер Моргенштерн стверджує, що, попри заборону, в’їхав в Україну
Російський репер Моргенштерн стверджує, що, попри заборону, в’їхав в Україну
Під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку пасажирських поїздів (оновлено)
Під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку пасажирських поїздів (оновлено)
У липні Україна отримає антиковідні вакцини Moderna, СoronaVac і Pfizer, – МОЗ (оновлено)
У липні Україна отримає антиковідні вакцини Moderna, СoronaVac і Pfizer, – МОЗ (оновлено)
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
У справі про розстріли на Інститутській ексбоєць "Альфи" заявив, що "першими стріляти почали протестувальники"
У справі про розстріли на Інститутській ексбоєць "Альфи" заявив, що "першими стріляти почали протестувальники"
Туркменістан стягує важке озброєння на кордон з Афганістаном, – ЗМІ
Туркменістан стягує важке озброєння на кордон з Афганістаном, – ЗМІ
Мільярдер Бренсон полетів у космос
Мільярдер Бренсон полетів у космос
Генпрокурорські маневри. За що «пішли» Гюндуза Мамедова?
Генпрокурорські маневри. За що «пішли» Гюндуза Мамедова?
Дубно дорогою до Львова
Дубно дорогою до Львова
ГоловнаПолітика

Зеленський полетів у Німеччину

Президент України зустрінеться з Меркель та її можливим наступником.

Зеленський полетів у Німеччину
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ввечері у неділю, 11 липня, полетів у Німеччину з дводенним робочим візитом.

Як повідомила пресслужба президента, він матиме низку зустрічей, в тому числі з канцлеркою Ангелою Меркель і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Відбудеться також зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом. Він є кандидатом на посаду канцлера Німеччини від ХДС.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського і Меркель заплановано на 12 липня. 

Темами обговорення будуть двосторонні відносини та реалізація Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес реформ в Україні, економічні питання, а також відносини з Росією. Серед тем дискусії також питання навколо будівництва "Північного потоку-2".

Президент України казав, що це буде "важлива зустріч".

15 липня Меркель зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, а на кінець липня планується зустріч Байдена з Зеленським.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також