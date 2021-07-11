Зеленський полетів у Німеччину

Президент України зустрінеться з Меркель та її можливим наступником.

Президент Володимир Зеленський ввечері у неділю, 11 липня, полетів у Німеччину з дводенним робочим візитом.

Як повідомила пресслужба президента, він матиме низку зустрічей, в тому числі з канцлеркою Ангелою Меркель і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Відбудеться також зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом. Він є кандидатом на посаду канцлера Німеччини від ХДС.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського і Меркель заплановано на 12 липня.

Темами обговорення будуть двосторонні відносини та реалізація Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес реформ в Україні, економічні питання, а також відносини з Росією. Серед тем дискусії також питання навколо будівництва "Північного потоку-2".

Президент України казав, що це буде "важлива зустріч".

15 липня Меркель зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, а на кінець липня планується зустріч Байдена з Зеленським.