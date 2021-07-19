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У Білорусі 11 учасників "радикальних телеграм-чатів" отримали 5-9 років ув’язнення

Вони відбуватимуть покарання у колонії посиленого режиму.

У Білорусі 11 учасників "радикальних телеграм-чатів" отримали 5-9 років ув’язнення
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Суд у Мінську виніс вирок у так званій справі учасників чату, 11 осіб отримали від 5 до 9 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

"19 липня 2021 року суддя Дмитро Остапенко виніс вироки десяти політв'язням, яких визнали винними за статтями 218, 293, 295 Кримінального кодексу (Білорусі, - ред.), позбавлення волі. Їх позбавили волі на термін від п'яти до дев'яти років у колонії посиленого режиму", - йдеться в повідомленні.

Трьох людей, Артема Косаковського, Дмитра Ластовського, Дмитра Жебуртовича визнали винними за ч. 1 ст. 13 і ч. 2 ст. 293 КК Республіки Білорусь (приготування до участі в масових заворушеннях). Кожного з них засуджено до п'яти років колонії посиленого режиму.

Вісім років колонії посиленого режиму за ч. 1 ст. 13 і ч. 2 ст. 293 (приготування до участі в масових заворушеннях), а також за ч. 1 ст. 13 і ч. 3 ст. 218 РБ (приготування до навмисного знищення або пошкодження майна організованою групою) отримали семеро осіб - Павло Недбайло, Ростислав Стефанович, Євген Пропольський, Олександр Рєзнік, Сергій Плоніс, Артем Міцук, Олександр Юрчик («Вясна» уточнює, що останній не визнається політв'язнем).

Ще один фігурант справи, Юрій Белько, засуджений до дев'яти років колонії посиленого режиму. Його обвинувачували в тих же злочинах, що й усіх інших фігурантів, плюс ч. 2 ст. 295 РБ (незаконні дії щодо вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин).

Саме такі покарання вимагав старший помічник прокурора Ленінського району Мінська Олександр Романович.

Під час оголошення вироків із в'язнів не зняли кайданки. Кілька з них, а також деякі слухачі в залі вигукнули: "Жыве Беларусь!".

Усіх засуджених звинуватили в участі в телеграм-чаті "радикального спрямування". У свідченнях фігурують декілька чатів - зокрема, "ОГСБ", "Подработка Минск", "100", "101".

Декілька політв'язнів заявили про катування під час затримання або написання "щиросердих зізнань".

За даними центру "Вясна", станом на 19 липня політв’язнями у Білорусі є 561 особа.

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